29.12.2024 13:42 Audi gerät in Chemnitzer Innenstadt in Brand

In der Chemnitzer Innenstadt geriet am heutigen Sonntagmittag ein Audi in Brand.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Ein Audi geriet am heutigen Sonntagmittag in der Chemnitzer City in Brand! Ein Audi brannte am heutigen Sonntagmittag in der Chemnitzer City. Die Feuerwehr musste anrücken. © Chempic Wie die Polizei mitteilt, brannte das Auto kurz vor 13 Uhr auf der Brückenstraße. Schnell rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr an. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Wie es zum Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Über Verletzte war der Polizei bisher nichts bekannt. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Brückenstraße kurzzeitig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Chempic