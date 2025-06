30.06.2025 11:28 1.905 Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Mülldeponie

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr in Chemnitz zur Mülldeponie am Weißen Weg gerufen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Montagmorgen auf Mülldeponie in Chemnitz! Alles in Kürze Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Mülldeponie

Müll in Fahrzeug auf Deponie geriet in Brand

Brand wurde gelöscht, Ursache unklar

Einsatz in der Straße Weißer Weg

Hitzewelle in Sachsen erhöht Waldbrandgefahr Mehr anzeigen Die Feuerwehr kam am Montagmorgen auf einer Mülldeponie zum Einsatz. © Harry Härtel Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr zur Mülldeponie in der Straße Weißer Weg gerufen. Dort war nach ersten Informationen in einem Fahrzeug Müll in Brand geraten. Der Müll wurde auf dem Deponiegelände ausgekippt und gelöscht. Wieso der Brand in dem Fahrzeug ausbrach, ist noch unklar. Aktuell ist in Sachsen Hitze-Alarm! Noch bis einschließlich Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen von bis zu 39 Grad. Hoch "Anita" steigert auch die Waldbrandgefahr.



Titelfoto: Harry Härtel