Auto auf A4 bei Chemnitz abgefackelt: Stau-Gefahr!
Chemnitz - Auf der A4 Richtung Dresden ist am Donnerstagmorgen ein Auto abgebrannt. Die Autobahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden.
Zwischen Chemnitz-Ost und Frankenberg geriet gegen 9.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Volvo in Brand.
Der Fahrer konnte laut Polizei das Auto noch rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Wagen auf dem Standstreifen.
Der Volvo brannte komplett aus.
Zeitweise musste die A4 zwischen Chemnitz-Ost und Frankenberg voll gesperrt werden, ab circa 10.30 Uhr konnte der Verkehr wieder über die mittlere Spur rollen.
Es kam zum Rückstau bis Chemnitz-Glösa.
Titelfoto: Bildmontage: Haertelpress