Auto auf A4 bei Chemnitz abgefackelt: Stau-Gefahr!

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auf der A4 Richtung Dresden ist am Donnerstagmorgen ein Auto abgebrannt. Die Autobahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Der Volvo brannte komplett aus.  © Haertelpress

Zwischen Chemnitz-Ost und Frankenberg geriet gegen 9.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Volvo in Brand.

Der Fahrer konnte laut Polizei das Auto noch rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Wagen auf dem Standstreifen.

Der Volvo brannte komplett aus.

Kurzzeitig musste die A4 Richtung Dresden voll gesperrt werden.
Zeitweise musste die A4 zwischen Chemnitz-Ost und Frankenberg voll gesperrt werden, ab circa 10.30 Uhr konnte der Verkehr wieder über die mittlere Spur rollen.

Es kam zum Rückstau bis Chemnitz-Glösa.

