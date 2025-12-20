 875

Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Küchenbrand am Samstagvormittag in Chemnitz! Das Feuer brach in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Raabe-Straße aus.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Feuer-Alarm am Samstagvormittag in Chemnitz! In einem Mehrfamilienhaus in Altchemnitz brach ein Wohnungsbrand aus.

Die Feuerwehr rückte am Samstag zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Raabe-Straße aus.
Die Feuerwehr rückte am Samstag zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Raabe-Straße aus.  © Chempic

Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr in die Wilhelm-Raabe-Straße gerufen. Laut ersten Informationen war ein Brand in einer Küche ausgebrochen.

Durch das Feuer wurde die Küche teilweise beschädigt, auch die Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Eine Person soll mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen sein.

Der Brand beschädigte nicht nur das Innere der Wohnung - auch die Hausfassade war leicht verkohlt.
Der Brand beschädigte nicht nur das Innere der Wohnung - auch die Hausfassade war leicht verkohlt.  © Chempic

Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Aufgrund des Einsatzes kam es auf der Wilhelm-Raabe-Straße zu Verkehrsbehinderungen.

Titelfoto: Bildmontage: Chempic (2)

Mehr zum Thema Chemnitz Feuerwehreinsatz: