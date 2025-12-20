Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Chemnitz - Feuer-Alarm am Samstagvormittag in Chemnitz ! In einem Mehrfamilienhaus in Altchemnitz brach ein Wohnungsbrand aus.

Die Feuerwehr rückte am Samstag zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Raabe-Straße aus. © Chempic

Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr in die Wilhelm-Raabe-Straße gerufen. Laut ersten Informationen war ein Brand in einer Küche ausgebrochen.

Durch das Feuer wurde die Küche teilweise beschädigt, auch die Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen.



Eine Person soll mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen sein.