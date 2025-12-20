875
Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus
Chemnitz - Feuer-Alarm am Samstagvormittag in Chemnitz! In einem Mehrfamilienhaus in Altchemnitz brach ein Wohnungsbrand aus.
Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr in die Wilhelm-Raabe-Straße gerufen. Laut ersten Informationen war ein Brand in einer Küche ausgebrochen.
Durch das Feuer wurde die Küche teilweise beschädigt, auch die Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen.
Eine Person soll mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen sein.
Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.
Aufgrund des Einsatzes kam es auf der Wilhelm-Raabe-Straße zu Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: Bildmontage: Chempic (2)