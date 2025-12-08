Brand im Klassenraum! Feuerwehreinsatz an Chemnitzer Schule

Chemnitz - Feuer-Alarm in einer Förderschule in Chemnitz am Montagmittag!

Feuerwehr und Polizei rückten am Montag zu einem Brand in der Parzivalschule in Chemnitz aus. © Chempic

Gegen 11 Uhr brach in der Parzivalschule an der Auerswalder Straße ein Feuer aus.

"Nach derzeitigen Erkenntnissen war in einem Klassenzimmer, in dem sich acht Grundschüler und eine Lehrerin (33) befunden hatten, eine Gardine in Brand geraten", so eine Polizeisprecherin.

Das Personal habe bereits vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand bekämpft, heißt es. Zudem wurde das Gebäude evakuiert.

"Rettungskräfte untersuchten schließlich Schüler und Personal – nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt", führt die Polizei aus.