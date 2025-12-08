 9.496

Brand im Klassenraum! Feuerwehreinsatz an Chemnitzer Schule

In einer Schule in Chemnitz brannte es am Montag in einem Klassenzimmer. Offenbar ging eine Gardine in Flammen auf.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Feuer-Alarm in einer Förderschule in Chemnitz am Montagmittag!

Feuerwehr und Polizei rückten am Montag zu einem Brand in der Parzivalschule in Chemnitz aus.
Gegen 11 Uhr brach in der Parzivalschule an der Auerswalder Straße ein Feuer aus.

"Nach derzeitigen Erkenntnissen war in einem Klassenzimmer, in dem sich acht Grundschüler und eine Lehrerin (33) befunden hatten, eine Gardine in Brand geraten", so eine Polizeisprecherin.

Das Personal habe bereits vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand bekämpft, heißt es. Zudem wurde das Gebäude evakuiert.

"Rettungskräfte untersuchten schließlich Schüler und Personal – nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt", führt die Polizei aus.

Unklar ist allerdings noch, wie es zum Brand kommen konnte. "Die Polizei hat Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und prüft den Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung", heißt es.

Erstmeldung: 8. Dezember, 13.31 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.54 Uhr

