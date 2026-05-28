28.05.2026 19:55 Badeunfall in Chemnitz: Dramatische Suchaktion im Stausee Rabenstein

Am Donnerstagabend suchten zahlreiche Rettungskräfte den Stausee Rabenstein in Chemnitz nach einem Badegast ab. Ist er ertrunken?

Von Julian Winkler

Chemnitz - Dramatische Suchaktion im Stausee Rabenstein in Chemnitz am Donnerstagabend! Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte sind aktuell vor Ort.

Feuerwehr- und Rettungskräfte am Stausee Rabenstein: Hier wird aktuell mit Hochdruck nach einem Badegast gesucht. © Chempic Ein Polizeisprecher spricht gegenüber TAG24 von einem Badeunfall. Demnach werde nach einem Mann gesucht. Der Einsatz läuft seit 18.22 Uhr.



Weitere Informationen konnten die Beamten bislang nicht mitteilen.





