Badeunfall in Chemnitz: Dramatische Suchaktion im Stausee Rabenstein

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Am Donnerstagabend suchten zahlreiche Rettungskräfte den Stausee Rabenstein in Chemnitz nach einem Badegast ab. Ist er ertrunken?

Von Julian Winkler

Chemnitz - Dramatische Suchaktion im Stausee Rabenstein in Chemnitz am Donnerstagabend! Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte sind aktuell vor Ort.

Feuerwehr- und Rettungskräfte am Stausee Rabenstein: Hier wird aktuell mit Hochdruck nach einem Badegast gesucht.
Feuerwehr- und Rettungskräfte am Stausee Rabenstein: Hier wird aktuell mit Hochdruck nach einem Badegast gesucht.  © Chempic

Ein Polizeisprecher spricht gegenüber TAG24 von einem Badeunfall. Demnach werde nach einem Mann gesucht. Der Einsatz läuft seit 18.22 Uhr.

Weitere Informationen konnten die Beamten bislang nicht mitteilen.


Vor Ort sucht die Feuerwehr derzeit zusammen mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) den Stausee mit mehreren Booten ab - immer wieder der prüfende Blick ins Wasser. Ein Teil des Gewässers wurde zudem mit Absperrband abgeriegelt.

TAG24 bleibt dran!

Titelfoto: Chempic

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