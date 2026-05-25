Erneuter Feuerwehreinsatz in leerstehendem Gebäude in Chemnitz
Chemnitz - Am Montagmorgen musste die Feuerwehr zu einem leerstehenden Gebäude in der Bernsdorfer Straße in Chemnitz ausrücken, nachdem dort ein Feuer ausgebrochen war. Doch das war nicht das erste Mal in diesem Jahr.
Gegen 6.30 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr Chemnitz alarmiert. Als sie an der leerstehenden Lagerhalle eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Gebäude.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Auch das angrenzende Mehrfamilienhaus musste nicht evakuiert werden.
Verletzt wurde durch den Brand niemand.
Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde im Gebäudeinneren Unrat angezündet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandstiftung aufgenommen.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Bereits im März sorgte ein Großbrand in dem Gebäude für einen Großeinsatz. In dem vergangenen Fall war das 200 Quadratmeter große Flachdach bereits durchgebrannt. Zudem griff das Feuer bereits auf das gesamte Objekt über.
Titelfoto: Jan Härtel (2)