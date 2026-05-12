Schule in Chemnitz evakuiert: Substanz auf Klo verteilt, acht Jugendliche im Krankenhaus

Chemnitz - Blaulichteinsatz an einer Oberschule in Chemnitz : Am Dienstagmorgen wurde in einer Toilette eine unbekannte Substanz verteilt. Die Schule musste evakuiert werden. Sieben Schülerinnen und ein Schüler kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Feuerwehr und Rettungskräfte vor der Friedrich-Adolf-Wilhelm-Diesterweg-Oberschule in Chemnitz: Auf dem Klo wurde eine unbekannte Substanz freigesetzt. © Chempic

Der Vorfall geschah in der Friedrich-Adolf-Wilhelm-Diesterweg-Oberschule an der Kreherstraße im Stadtteil Gablenz. Gegen 10.10 rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte an.

"In einem Sanitärbereich der Schule sollen nach derzeitigem Kenntnisstand Schüler die reizende Substanz freigesetzt haben", so eine Polizeisprecherin.

Mehrere Teenager klagten anschließend über Augen- und Atemwegsreizungen. Das Gebäude musste evakuiert werden. Vor Ort kümmerte sich der Rettungsdienst um die Schüler - sie wurden medizinisch versorgt.

Insgesamt mussten acht Jugendliche ins Krankenhaus - darunter eine 12-Jährige, zwei 13-Jährige, zwei 14-Jährige, zwei weitere Mädchen (15) und ein Schüler (15). Sie wurden in einer Klinik untersucht und behandelt.