Bagger in Flammen! Großer Stau auf Chemnitzer Südring

Chemnitz - Auf dem Chemnitzer Südring ging am Donnerstagmittag ein Bagger in Flammen auf! Die Feuerwehr rückte an, der Südring wurde gesperrt. Zahlreiche Auto- und Lkw-Fahrer standen im Stau.

Auf dem Chemnitzer Südring brannte am Donnerstag ein Bagger. Die Feuerwehr kämpfte mit Löschschaum gegen die Flammen. © Chempic

Laut ersten Informationen ging der Bagger gegen 13 Uhr während der Fahrt in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand unter anderem mit Löschschaum.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes ging auf dem Südring nichts mehr. Noch immer ist die Richtungsfahrbahn gesperrt. "Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", teilt die Polizei mit.