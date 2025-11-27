Brand in Chemnitzer Ruine: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Chemnitz - Alarm am späten Mittwochabend in Chemnitz-Ebersdorf ! Kurz vor Mitternacht loderten in einem leer stehenden Gebäude an der Irmtraud-Morgner-Straße plötzlich Flammen.

In einem "Lost Place" an der Irmtraud-Morgner-Straße wurde offenbar mutwillig ein Feuer entfacht. © Jan Haertel/ChemPic

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr zu der baufälligen Ruine aus. Im Bereich des Dachstuhls war gegen 23.30 Uhr der Brand ausgebrochen.

"Die Löschmaßnahmen gingen sehr zügig und konnten bereits um 0.04 Uhr abgeschlossen werden", erklärte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage.

Anschließend übernahm die Drohnenstaffel die Überprüfung des Bereichs auf mögliche verbliebene Glutnester.

"Es gab keine Verletzten. Wir ermitteln wegen vorsätzlicher Brandstiftung", so die Polizei weiter.