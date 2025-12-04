Nächtlicher Feuerwehreinsatz: Müllbrand in Chemnitzer Wohnblock

Chemnitz - Feuer-Alarm in einem Wohnblock in Chemnitz ! In einem Abstellraum war in der Nacht zu Donnerstag Müll in Brand geraten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Zahlreiche Feuerwehrleute mussten einen Müllbrand in einem Wohnblock in Chemnitz löschen. © Chempic

Gegen 3.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Albert-Köhler-Straße gerufen.

"Durch die eingesetzten Kräfte wurde der Brand von Müll bzw. Unrat in einem Abstellraum bestätigt", so ein Sprecher der Feuerwehr.

Glücklicherweise hatten die Einsatzkräfte den Brand schnell im Griff. Verletzt wurde niemand.

