Nächtlicher Feuerwehreinsatz: Müllbrand in Chemnitzer Wohnblock
Chemnitz - Feuer-Alarm in einem Wohnblock in Chemnitz! In einem Abstellraum war in der Nacht zu Donnerstag Müll in Brand geraten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Gegen 3.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Albert-Köhler-Straße gerufen.
"Durch die eingesetzten Kräfte wurde der Brand von Müll bzw. Unrat in einem Abstellraum bestätigt", so ein Sprecher der Feuerwehr.
Glücklicherweise hatten die Einsatzkräfte den Brand schnell im Griff. Verletzt wurde niemand.
Unklar ist allerdings noch, wie es zum Feuer kommen konnte. "Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruchs eingeleitet", heißt es von der Feuerwehr.
Titelfoto: Chempic