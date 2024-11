16.11.2024 11:24 Bei Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Leiche in Wohnung entdeckt

Am Freitagabend brannte es in einem Treppenhaus in der Neefestraße. Im Zuge des Einsatzes wurde eine Leiche in einer Wohnung gefunden.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Feueralarm in Chemnitz! Am Freitagabend musste die Feuerwehr in die Neefestraße ausrücken. Dabei machten die Einsatzkräfte einen schrecklichen Fund. Die Feuerwehr löschte am Freitagabend einen Brand in der Neefestraße. © Härtelpress Gegen 21 Uhr war ein Feuer in einem Hausflur ausgebrochen. Laut Polizei brannte dort eine Matratze. "Durch Kameraden der Feuerwehr konnte der Brand zwischen dem dritten und vierten Obergeschoss zügig gelöscht werden", so ein Sprecher. Verletzt wurde niemand. Angaben zum Sachschaden im Treppenhaus stehen noch aus. Chemnitz Feuerwehreinsatz Gartenlaube in Chemnitz komplett abgefackelt "Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnten zwei weibliche 15-jährige Jugendliche bekannt gemacht werden, welche als Tatverdächtige in Betracht kommen", so die Polizei weiter. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Leiche entdeckt Bei der Kontrolle der anderen Wohnungen im Haus auf Personen, wurde eine Leiche entdeckt. Das bestätigte die Polizei gegenüber TAG24. Es bestehe jedoch kein Zusammenhang mit dem Brand. Die Polizei ermittelt zu den Todesumständen.

