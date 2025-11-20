1.044
Tierischer Einsatz in Chemnitz: Feuerwehr rettet Katze vom Baum
Chemnitz - Tierischer Einsatz in Chemnitz am Donnerstagmittag!
Gegen 11.15 Uhr war an der Dresdner Straße eine Katze auf einen etwa 15 bis 20 Meter hohen Baum geklettert.
Allerdings kam sie von oben nicht wieder zurück, daher alarmierten Anwohner die Feuerwehr.
Dann floh die Katze auch noch auf den höchsten Ast des Baumes.
Mithilfe einer Drehleiter näherten sich die Einsatzkräfte dem Stubentiger und konnten ihn so aus der Höhe befreien.
In einer Transportbox kam die Samtpfote dann wieder auf sicheren Boden und konnte dem Besitzer übergeben werden.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic