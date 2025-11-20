Tierischer Einsatz in Chemnitz: Feuerwehr rettet Katze vom Baum

Chemnitz - Tierischer Einsatz in Chemnitz am Donnerstagmittag!

Die Katze saß auf dem höchsten Ast des Baumes. © Jan Härtel/Chempic

Gegen 11.15 Uhr war an der Dresdner Straße eine Katze auf einen etwa 15 bis 20 Meter hohen Baum geklettert.

Allerdings kam sie von oben nicht wieder zurück, daher alarmierten Anwohner die Feuerwehr.

Dann floh die Katze auch noch auf den höchsten Ast des Baumes.