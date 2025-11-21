Riesige Rauchwolke über Chemnitz! Brand an Sachsen-Allee ausgebrochen

Chemnitz - Feuer-Alarm an der Sachsen-Allee in Chemnitz am Freitagnachmittag!

Feuerwehreinsatz an der Sachsen-Allee in Chemnitz: Wenige Meter neben dem Einkaufszentrum brach ein Feuer aus. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Laut Polizei brach gegen 15.40 Uhr ein Brand in der Nähe des Einkaufszentrums aus. Eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel!

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, brannte es in einem Abstellraum einer Müllpressanlage. Unter anderem ging dort Streugut in Flammen auf.

Schnell rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr an. Nach nur wenigen Minuten konnten die Flammen gelöscht werden. "Es wurde niemand verletzt", heißt es von der Polizei.