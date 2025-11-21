Riesige Rauchwolke über Chemnitz! Brand an Sachsen-Allee ausgebrochen
Chemnitz - Feuer-Alarm an der Sachsen-Allee in Chemnitz am Freitagnachmittag!
Laut Polizei brach gegen 15.40 Uhr ein Brand in der Nähe des Einkaufszentrums aus. Eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel!
Wie ein Polizeisprecher mitteilte, brannte es in einem Abstellraum einer Müllpressanlage. Unter anderem ging dort Streugut in Flammen auf.
Schnell rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr an. Nach nur wenigen Minuten konnten die Flammen gelöscht werden. "Es wurde niemand verletzt", heißt es von der Polizei.
Das Feuer griff glücklicherweise nicht auf die benachbarte Sachsen-Allee über. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt - ebenso der Sachschaden.
