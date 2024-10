30.10.2024 14:00 1.241 Brennende Bengalos auf Balkon in Chemnitz geworfen: Wäscheständer in Flammen!

Am Dienstagabend haben unbekannte Täter in Chemnitz Bengalos auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung geworfen. Dadurch fing ein Wäschestander an zu brennen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz haben Bengalos einen Wäscheständer auf einem Balkon in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt nach dem Brand in Chemnitz-Gablenz wegen Sachbeschädigung. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa Am Dienstagabend warfen unbekannte Täter im Ortsteil Gablenz in der Ernst-Enge-Straße zwei brennende Bengalos auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung. Dabei fing laut Polizei ein mit Kleidung behangener Wäscheständer an zu brennen. Die Mieterin konnte die Flammen löschen. Chemnitz Feuerwehreinsatz Wieder Großeinsatz in Chemnitz: Mehrere Schuppen und Garagen in Vollbrand Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, insbesondere Anwohner im Bereich Ernst-Enge-Straße/Arthur-Strobel-Straße, die etwas im Zusammenhang mit dem Brand beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0371 387-102 im Polizeirevier Chemnitz-Nordost entgegengenommen.

