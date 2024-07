26.07.2024 15:22 12.071 Drama in Sachsen: Balkon kracht in die Tiefe

In Chemnitz stürzte am heutigen Freitagnachmittag in der Jahnstraße ein Balkon eines Mehrfamilienhauses ab. Der Einsatz dauert aktuell noch an.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Großer Schock für die Anwohner in der Jahnstraße in Chemnitz! Dort krachte ein Balkon mehrere Meter in die Tiefe! Der Balkon riss ab und stürzte mehrere Meter in die Tiefe! © Jan Härtel/Chempic Wie die Polizei Chemnitz gegenüber TAG24 bestätigte, war dort gegen 14 Uhr ein Balkon eines Mehrfamilienhauses abgestürzt.

Laut TAG24-Informationen vom Ort des Geschehens befand sich währenddessen eine Person auf dem Balkon.

Wie ein Zeuge mitteilte, wurden diese Woche die Balkone neu an dem Gebäude angebracht. © Jan Härtel/Chempic Sie sei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Einsatz dauert aktuell noch an. TAG24 bleibt für Euch dran.

