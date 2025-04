Gartenlaube in Vollbrand: Chemnitzer Feuerwehr findet leblose Person

Das Feuer in der Gartenlaube kostete offenbar eine Person das Leben. © Haertelpress

Am Freitagmorgen kam es gegen 7.30 Uhr in der Frankenberger Straße zu einem Feuerwehreinsatz. In der Kleingartenanlage "Stadblick e.V." war eine Laube in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Kameraden stand die Laube bereits komplett im Flammen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde bei den Löscharbeiten eine leblose Person gefunden. Trotz langer Reanimation konnte die Notärztin am Ende nur noch deren Tod bestätigen.

Die engen Zufahrtswege wie auch die auf dem Grundstück gelagerten Gasflaschen erschwerten den Einsatz für Feuerwehrleute. Ein Übergreifen der Flammen konnte dennoch verhindert werden.