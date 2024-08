24.08.2024 11:08 798 Dachgeschossbrand in Chemnitz: Wohnung nicht mehr bewohnbar

Am Freitagabend kam es in der Hainstraße in Chemnitz zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auf dem Sonnenberg in Chemnitz kam es am Freitagabend zu einem Dachgeschossbrand. Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hainstraße war am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. © Haertelpress Gegen 18.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in die Hainstraße alarmiert. Dort war es in einer Dachgeschosswohnung in der 5. Etage aus ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand gekommen. Verletzte gab es glücklicherweise keine. Der Mieter befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in der Wohnung. Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich aktuell nicht beziffern. Wohnungseinrichtung wurde beschädigt und die Wohnung ist laut Polizei aktuell nicht bewohnbar. Brandursachenermittler der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen.

Titelfoto: Haertelpress