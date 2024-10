29.10.2024 20:48 2.397 Feuer in Chemnitzer Hochhaus: Mieter im Krankenhaus

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am heutigen Dienstagabend in einem Hochhaus in Chemnitz-Helbersdorf.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am heutigen Dienstagabend in Chemnitz! Im fünften Stock war ein Feuer ausgebrochen. © Haertelpress Gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr Chemnitz nach Helbersdorf in die Carl-Bobach-Straße gerufen. Ersten Informationen zufolge hatte dort in einer Wohnung im fünften Stock eines Hochhauses der Heimrauchmelder ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer zum Glück noch nicht auf die ganze Wohnung ausgebreitet und konnte schnell gelöscht werden. Der Bewohner musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Evakuierung der weiteren Hausbewohner war nicht nötig.

Titelfoto: Haertelpress