15.07.2024 16:18 Feueralarm! Dachstuhlbrand in Chemnitz

Feuerwehreinsatz am Montagnachmittag in Chemnitz! In Niederwiesa stand der Dachbereich eines Einfamilienhauses im Brand.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Montagnachmittag in Chemnitz! Mithilfe einer Drehleiter und unter Atemschutz wurde das Feuer gelöscht. © Erik Frank Hoffmann Gegen 14.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Niederwiesa in die Eubaer Straße gerufen. Dort war ein Feuer im Dachbereich eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr begann umgehend unter Atemschutz mit den Löscharbeiten, die durch eine eingebaute Solarthermie-Anlage zur Wärmeerzeugung sowie eine frei hängende Stromleitung über dem Weg erschwert wurden. Die Feuerwehr Flöha löschte mittels Drehleiter das Gebäude ab. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Kinder schoben Kuchen aus Legosteinen in Ofen! Im Dachbereich war eine starke Rauchentwicklung und Aufflammung zu erkennen, sodass die Feuerwehr Teile des Dachs abtragen musste. Die Eubaer Straße ist aktuell noch gesperrt. Das Dach eines Einfamilienhauses in Niederwiesa brannte am heutigen Montag. © Haertelpress Informationen über mögliche verletzte Personen oder den entstandenen Sachschaden liegen noch keine vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Haertelpress