01.09.2024 08:59 2.993 Feueralarm in Chemnitz: Brand in Werkstatt ausgebrochen

In einer Werkstatt in Chemnitz-Reichenbach brach in der Nacht zum heutigen Sonntag aus bisher noch ungeklärten Gründen ein Feuer aus.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Großbrand in Chemnitz ausgebrochen! Der Feuerwehreinsatz dauert noch immer an. © Haertelpress In der vergangenen Nacht brach in der Hohensteiner Straße ein Feuer aus. Insgesamt brannten laut Feuerwehrinformationen eine Werkstatt, ein Nebengebäude, ein Carport sowie zwei Autos. Verletzt wurde durch das Feuer offenbar niemand. Die Warn-App "Nina" meldete bis in die frühen Morgenstunden eine starke Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung in Reichenbrand. Mittlerweile gab es Entwarnung: Anwohner können ihre Fenster und Türen wieder öffnen. Chemnitz Feuerwehreinsatz Dachgeschossbrand in Chemnitz: Wohnung nicht mehr bewohnbar Die Brandursache sowie die entstandene Sachschadenshöhe sind aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei mitteilte, ist die Reichenbacher Straße zwischen Heinrich-Bretschneider-Straße und Zwickauer Straße weiterhin voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.



Titelfoto: Haertelpress