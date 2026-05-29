Feueralarm in Chemnitz: Dunkle Rauchwolken über der Stadt
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Chemnitz - Feueralarm am Freitagabend in Chemnitz!
Wie das Lagezentrum Chemnitz gegenüber TAG24 bestätigte, brennt es derzeit in der Scharnhorststraße.
Offenbar ist das Feuer in Müllcontainern ausgebrochen. Genaueres ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort im Einsatz. Sobald weitere Informationen zum Brand bekannt sind, informieren wir Euch an dieser Stelle.
Titelfoto: privat