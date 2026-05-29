Feueralarm in Chemnitz: Dunkle Rauchwolken über der Stadt

Chemnitz - Feueralarm am Freitagabend in Chemnitz !

Eine große Rauchwolke steigt über dem Yorckgebiet auf. © privat

Wie das Lagezentrum Chemnitz gegenüber TAG24 bestätigte, brennt es derzeit in der Scharnhorststraße.

Offenbar ist das Feuer in Müllcontainern ausgebrochen. Genaueres ist derzeit noch nicht bekannt.