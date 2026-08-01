Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Autos abgebrannt

Chemnitz - In der Nacht zu Samstag standen zwei Autos in Chemnitz in Flammen, ein weiteres wurde beschädigt.

In der Zschopauer Straße standen Autos in einem Hinterhof in Flammen. © Jan Härtel/Chempic

Gegen 2.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Zschopauer Straße alarmiert.

Dort standen in einem Garagenhof ein Toyota und ein VW-Kleintransporter in Flammen.

Die Autos brannten komplett aus. Ein daneben stehender Skoda wurde schwer beschädigt.

Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf circa 75.000 Euro geschätzt.