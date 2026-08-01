Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Autos abgebrannt
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Chemnitz - In der Nacht zu Samstag standen zwei Autos in Chemnitz in Flammen, ein weiteres wurde beschädigt.
Gegen 2.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Zschopauer Straße alarmiert.
Dort standen in einem Garagenhof ein Toyota und ein VW-Kleintransporter in Flammen.
Die Autos brannten komplett aus. Ein daneben stehender Skoda wurde schwer beschädigt.
Chemnitz Feuerwehreinsatz Chemnitzer Feuerwehr muss zweimal auf den Sonnenberg ausrücken
Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf circa 75.000 Euro geschätzt.
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Verletzt wurde bei dem Brand niemand.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.
Erstmeldung: 1. August, 10.25 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.51 Uhr
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic