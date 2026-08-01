Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Autos abgebrannt

2.784 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In der Nacht zu Samstag standen in der Zschopauer Straße in Chemnitz zwei Autos in Flammen, ein weiteres wurde beschädigt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der Nacht zu Samstag standen zwei Autos in Chemnitz in Flammen, ein weiteres wurde beschädigt.

In der Zschopauer Straße standen Autos in einem Hinterhof in Flammen.
In der Zschopauer Straße standen Autos in einem Hinterhof in Flammen.  © Jan Härtel/Chempic

Gegen 2.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Zschopauer Straße alarmiert.

Dort standen in einem Garagenhof ein Toyota und ein VW-Kleintransporter in Flammen.

Die Autos brannten komplett aus. Ein daneben stehender Skoda wurde schwer beschädigt.

Chemnitz: Chemnitzer Feuerwehr muss zweimal auf den Sonnenberg ausrücken
Chemnitz Feuerwehreinsatz Chemnitzer Feuerwehr muss zweimal auf den Sonnenberg ausrücken

Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf circa 75.000 Euro geschätzt.

Zwei Autos brannten komplett aus, ein daneben stehender Skoda wurde beschädigt.
Zwei Autos brannten komplett aus, ein daneben stehender Skoda wurde beschädigt.  © Jan Härtel/Chempic
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Erstmeldung: 1. August, 10.25 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.51 Uhr

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

Mehr zum Thema Chemnitz Feuerwehreinsatz: