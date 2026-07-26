Feuerwehreinsätze in Chemnitz: Container in Flammen, Rauch aus Kellerfenster

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Am Samstagabend kam es in Chemnitz zu Feuerwehreinsätzen auf dem Sonnenberg und im Zentrum.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Samstagabend mussten die Kameraden in Chemnitz zu Feuerwehreinsätzen auf dem Sonnenberg und im Zentrum ausrücken.

In der Reinhardtstraße kam es zum Brand eines Containers.
In der Reinhardtstraße kam es zum Brand eines Containers.  © Jan Härtel

Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr in die Reinhardtstraße alarmiert.

Dort stand aus noch ungeklärter Ursache auf einem Firmengelände ein Baucontainer in Flammen.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Nach ersten Infos von vor Ort soll niemand verletzt worden sein.

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hartmannstraße drang am Samstagabend Rauch.
Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hartmannstraße drang am Samstagabend Rauch.  © Jan Härtel
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Auch in der Hartmannstraße kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 22.30 Uhr drang Rauch aus dem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses. Die Ursache ist noch unklar, der Polizei lagen am Abend keine Informationen zu dem Brand vor.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel (2)

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