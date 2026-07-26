Feuerwehreinsätze in Chemnitz: Container in Flammen, Rauch aus Kellerfenster
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Chemnitz - Am Samstagabend mussten die Kameraden in Chemnitz zu Feuerwehreinsätzen auf dem Sonnenberg und im Zentrum ausrücken.
Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr in die Reinhardtstraße alarmiert.
Dort stand aus noch ungeklärter Ursache auf einem Firmengelände ein Baucontainer in Flammen.
Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Nach ersten Infos von vor Ort soll niemand verletzt worden sein.
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Auch in der Hartmannstraße kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 22.30 Uhr drang Rauch aus dem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses. Die Ursache ist noch unklar, der Polizei lagen am Abend keine Informationen zu dem Brand vor.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel (2)