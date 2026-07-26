Feuerwehreinsätze in Chemnitz: Container in Flammen, Rauch aus Kellerfenster

Chemnitz - Am Samstagabend mussten die Kameraden in Chemnitz zu Feuerwehreinsätzen auf dem Sonnenberg und im Zentrum ausrücken.

In der Reinhardtstraße kam es zum Brand eines Containers. © Jan Härtel

Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr in die Reinhardtstraße alarmiert.

Dort stand aus noch ungeklärter Ursache auf einem Firmengelände ein Baucontainer in Flammen.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Nach ersten Infos von vor Ort soll niemand verletzt worden sein.