09.06.2023 13:41 Feuerwehreinsatz an Chemnitzer Wanderer-Werken

Ein Feuerwehreinsatz am Mittwochabend an den Wanderer-Werken in Chemnitz stellte sich als harmlos heraus.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Donnerstagabend rückte die Feuerwehr Chemnitz wieder einmal zu den Chemnitzer Wanderer-Werken aus. Die Feuerwehr rückte wegen eines angeblichen Feuers im Kellerbereich der Wanderer-Werke an. © Härtelpress Im vergangenen Jahr war die Fabrikruine immer wieder das Ziel zahlreicher Einbrüche und Brandstiftungen. Scharfe Kritik wurde gegenüber dem Besitzer des Gebäudes laut. Doch dann wurde es plötzlich still um die Wanderer-Werke. Am Donnerstagabend ging dann gegen 19 Uhr die Meldung über ein Brand in der Zwickauer Straße 221 bei der Feuerwehr ein. Im Kellerbereich der Fabrikruine soll es laut Zeugen brennen. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, handelte es sich bei dem gemeldeten Feuer jedoch nur um eine kleine Rauchentwicklung, die umgehend von den Einsatzkräften gelöscht werden konnte. Ermittlungen zu dem "Feuerchen" wurden nicht eingeleitet. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort.

