Bis zu 39 Grad! Hitze-Alarm und Tropennächte in Sachsen

Dresden/Leipzig/Chemnitz - Pünktlich zur ersten Ferienwoche im Freistaat kratzen die Temperaturen an der 40-Grad-Marke. Während Schüler und Eltern sich also über bestes Freibad-Wetter freuen dürfen, sollten sich die Großeltern vor den Tropennächten hüten. Hoch "Anita" steigert auch die Waldbrandgefahr. Worauf Ihr Euch in dieser Woche einstellen müsst.