06.08.2025 20:59 1.742 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Plötzlich qualmt es aus einem Gebäude

Die Feuerwehr und die Polizei wurden am Mittwoch auf die Kantstraße in Chemnitz gerufen. Dort hatte in einem leerstehenden Gebäude Papier gequalmt.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Die Feuerwehr und die Polizei wurden am Mittwoch gegen 19.15 Uhr auf die Kantstraße in Chemnitz gerufen. Alles in Kürze Feuerwehreinsatz in Chemnitz auf der Kantstraße

Qualm aus leerstehendem Gebäude

Ursache des Qualms ist ungeklärt

Kein Schaden oder Verletzte gemeldet

Weitere Überprüfung der Qualmstelle geplant Mehr anzeigen Die Kameraden konnten den Qualm schnell austreten. © Jan Haertel/ChemPic Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, qualmte in einem leerstehenden Gebäude aus bisher nicht ungeklärter Ursache Papier. Das Haus sei nicht gesichert und jeder könne es betreten, heißt es von einem Polizeisprecher.

Der Qualm konnte aber schnell ausgetreten werden, sodass kein Schaden angerichtet wurde. In einem leerstehenden Gebäude auf der Kantstraße qualmte es. © Jan Haertel/ChemPic Außerdem wurden nach Polizeiangaben keine weiteren Personen verletzt. Die Qualmstelle soll nochmal geprüft werden.

Titelfoto: Jan Haertel/ChemPic