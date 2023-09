22.09.2023 12:45 2.002 Feuerwehreinsatz im Chemnitzer Zentrum

In der Carolastraße in Chemnitz hatte am Freitagmorgen eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückte an, es handelte sich aber um einen Fehlalarm.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in der Chemnitzer City! Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen in die Carolastraße in Chemnitz ausrücken. © Harry Härtel Gegen 10 Uhr löste am Freitag in einem Geschäftshaus in der Carolastraße die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr kam mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatz. Laut einem Sprecher der Kameraden handelte es sich um einen Fehlalarm. In der Vergangenheit kam es in der Chemnitzer City immer mal zu Feuerwehreinsätzen aufgrund von ausgelösten Brandmeldeanlagen.

Titelfoto: Harry Härtel