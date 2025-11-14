Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand im Keller ausgebrochen

Chemnitz - Kellerbrand in Chemnitz am Freitagmittag!

Die Feuerwehr rückte am Freitagmittag zu einem Wohnhaus in Chemnitz-Furth aus. Dort brannte es im Keller. © Chempic

Gegen 11.45 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehrleute zur Straße "Glücksberg" im Stadtteil Furth aus. Dort brannte es im Keller eines Einfamilienhauses.

Die Einsatzkräfte betraten das Gebäude unter schwerem Atemschutz und konnten ein Ausbreiten der Flammen glücklicherweise verhindern. Dennoch entstand am Haus ein hoher Sachschaden.

