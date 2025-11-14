 1.011

Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand im Keller ausgebrochen

In Chemnitz-Furth brach in einem Einfamilienhaus ein Kellerbrand aus. Ein Akku war wohl für das Feuer verantwortlich.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Kellerbrand in Chemnitz am Freitagmittag!

Die Feuerwehr rückte am Freitagmittag zu einem Wohnhaus in Chemnitz-Furth aus. Dort brannte es im Keller.
Gegen 11.45 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehrleute zur Straße "Glücksberg" im Stadtteil Furth aus. Dort brannte es im Keller eines Einfamilienhauses.

Die Einsatzkräfte betraten das Gebäude unter schwerem Atemschutz und konnten ein Ausbreiten der Flammen glücklicherweise verhindern. Dennoch entstand am Haus ein hoher Sachschaden.

Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Wie TAG24 erfuhr, könnte allerdings ein Akku das Feuer verursacht haben.

Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

