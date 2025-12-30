Feueralarm in Chemnitz: Skoda steht in Flammen

Chemnitz - Bereits aus der Ferne waren meterhohe Flammen zu sehen. Am Dienstagabend brannte in Chemnitz ein Skoda aus.

Bei einer kleinen Spritztour fing der Skoda plötzlich Feuer. © Haertelpress

Gegen 18 Uhr ging der Alarm über ein Feuer in der Tschaikowskistraße ein. Dort stand in Höhe der Hausnummer 54 ein Skoda in Flammen.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, war offenbar ein technischer Defekt die Brandursache.

Der Halter des Skoda Fabia mit tschechischem Kennzeichen hatte sein Auto länger nicht genutzt. Am Dienstagabend wollte er ihn wieder fahren, drehte eine kleine Runde und plötzlich fing er Feuer.

Verletzt wurde der Halter nicht.

Weitere Fahrzeuge wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.

Die Tschaikowskistraße musste vorübergehend voll gesperrt werden.