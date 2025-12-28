Feueralarm in Chemnitz: Rauchwolke steigt aus leerstehendem Gebäude

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen auf dem Chemnitzer Sonnenberg.

Passanten meldeten den Brand der Feuerwehr. © Jan Härtel

Passanten bemerkten in der Jakobstraße gegen 8.30 Uhr Rauch, der aus einem Fenster eines leerstehenden Hauses stieg und meldeten dies umgehend der Feuerwehr.

Die Kameraden der Chemnitzer Feuerwehr konnten den Brand umgehend löschen. Verletzte gibt es offenbar keine.

Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war das Gebäude jedoch bereits im Vorfeld in einem schlechten Zustand, Decken seien eingestürzt gewesen.