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Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in Hochhaus, eine Person im Krankenhaus

Am Samstagnachmittag brannte es in einem Chemnitzer Hochhaus. Eine Person kam in ein Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in Chemnitz: In einem Hochhaus im Stadtteil Morgenleite brach ein Feuer aus. Eine Person kam ins Krankenhaus.

Feuer in einem Chemnitzer Hochhaus: In der 11. Etage brannte es am Samstag.
Feuer in einem Chemnitzer Hochhaus: In der 11. Etage brannte es am Samstag.  © Haertelpress

Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Hochhaus an der Bruno-Granz-Straße gerufen. Dort brannte es in einer Wohnung.

"Eine Person stand auf einem Balkon in der 11. Etage und rief um Hilfe", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Umgehend begannen die Feuerwehrleute mit dem Löscheinsatz. Eine Person kam anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, teilt die Polizei mit.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar - ebenso die Höhe des Sachschadens.

Vor Ort waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und Einsatzkräfte der Polizei.

Titelfoto: Haertelpress

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