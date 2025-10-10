6.931
Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in Müllauto
Chemnitz - In Chemnitz sorgte brennender Müll am Freitag für einen Feuerwehreinsatz.
Gegen 10.30 Uhr fing plötzlich Müll in einem Entsorgungsfahrzeug an der Gellertstraße Feuer.
Die Feuerwehr Chemnitz löschte den brennenden Plastikmüll. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an den ASR übergeben und von ihm beräumt.
Es wurde niemand verletzt.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.
Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Erstmeldung: 10. Oktober, 12.20 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.59 Uhr
Titelfoto: Jan Härtel