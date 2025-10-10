Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in Müllauto

Chemnitz - In Chemnitz sorgte brennender Müll am Freitag für einen Feuerwehreinsatz.

In einem Müllfahrzeug geriet am Freitag Müll in Brand. © Jan Härtel

Gegen 10.30 Uhr fing plötzlich Müll in einem Entsorgungsfahrzeug an der Gellertstraße Feuer.

Die Feuerwehr Chemnitz löschte den brennenden Plastikmüll. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an den ASR übergeben und von ihm beräumt.

Es wurde niemand verletzt.