Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in Mülllaster

Am Freitagmorgen bemerkte der Fahrer eines Müllautos in der Chemnitzer Straße in Chemnitz eine Rauchentwicklung.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr in Chemnitz zu einem brennenden Mülllaster gerufen. In dem Fahrzeug hatte sich offenbar Müll entzündet. © Haertelpress Gegen 8.30 Uhr bemerkte der Fahrer des Wagens in der Chemnitzer Straße in Grüna eine Rauchentwicklung. Es hatte sich offenbar Müll entzündet. Der Fahrer fuhr sofort in eine Buswendeschleife, kippte dort den Müll ab und alarmierte die Feuerwehr, die dann den Müll schnell löschen konnte.

Titelfoto: Haertelpress