Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in Plattenbau

Bei einem Feuer in einem Plattenbau in der Chemnitztalstraße in Chemnitz ist am Montagnachmittag hoher Schaden entstanden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Montagnachmittag in Chemnitz! In einem Plattenbau in der Chemnitztalstraße war am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. © Jan Härtel/Chempic Aus bislang unbekannter Ursache ist gegen 14.30 Uhr ein Brand im fünften Obergeschoss eines Plattenbaus in der Chemnitztalstraße ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand eine der Wohnungen der Asylunterkunft bereits in Flammen. Das Haus konnte nach ersten Infos noch vor Eintreffen der Feuerwehr evakuiert werden. Chemnitz Feuerwehreinsatz Drama in Sachsen: Balkon kracht in die Tiefe, Bauarbeiter schwer verletzt Über Verletzte ist aktuell nichts bekannt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die Wohnung soll derzeit unbewohnbar sein. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. © Jan Härtel/Chempic Auf der Chemnitztalstraße kam es zu Verkehrsbehinderungen aufgrund des Löscheinsatzes. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

