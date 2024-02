07.02.2024 19:39 528 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Elektro-Rollstuhl fängt in Garage Feuer

In einem Einfamilienhaus in Chemnitz brannte es am Mittwochabend: Ein Elektro-Rollstuhl ging in der Garage in Flammen auf.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Mittwochabend in Chemnitz! In der Garage eines Einfamilienhauses in Chemnitz brannte am Mittwoch ein Elektro-Rollstuhl. Die Feuerwehr musste anrücken. © Haertelpress Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr in die Harthauer Straße. In einer Garage eines Einfamilienhauses brannte ein Elektro-Rollstuhl. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer glücklicherweise schnell löschen. Das Haus wurde anschließend belüftet. Der E-Rollstuhl brannte komplett ab. © Haertelpress Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Die Brandursache ist ebenfalls noch unklar.

Titelfoto: Haertelpress