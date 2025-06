05.06.2025 09:29 786 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Gartenlaube komplett abgefackelt

In Chemnitz brannte am Donnerstagmorgen eine Gartenlaube im Kleingartenverein an der Ebersdorfer Straße komplett ab.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Schon wieder ein verheerender Laubenbrand in Chemnitz! Alles in Kürze Gartenlaube in Chemnitz abgefackelt

Feuerwehr eingetroffen gegen 8 Uhr

Laube stand in Vollbrand

Brandursache noch unklar

Polizei ermittelt Mehr anzeigen In einem Kleingartenverein an der Ebersdorfer Straße in Chemnitz brannte am Donnerstagmorgen eine Laube komplett nieder. © Haertelpress Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr gegen 8 Uhr zu einem Kleingartenverein an der Ebersdorfer Straße gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenlaube in Vollbrand.



Trotz des schnellen Eingreifens fackelte das Gartenhaus komplett ab - übrig blieb nur noch ein Haufen Asche und Schutt! Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei ermittelt. Über Verletzte ist aktuell nichts bekannt. Erst am Freitag brannte eine Gartenlaube im Chemnitzer Ortsteil Ebersdorf komplett nieder. Ursache dafür war vermutlich die unsachgemäße Entsorgung von Asche.

Titelfoto: Haertelpress