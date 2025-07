12.07.2025 09:21 944 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand in leer stehendem Gebäude

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Samstag in Chemnitz zu einem Brand in die Altchemnitzer Straße ausrücken.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Samstag in Chemnitz! Alles in Kürze Feuerwehreinsatz in Chemnitz

Brand in leerem Gebäude an der Altchemnitzer Straße

Müllbrand aus ungeklärter Ursache

Niemand verletzt, Straße gesperrt

Ermittlungen zur Brandursache laufen Mehr anzeigen In einem leer stehenden Gebäude in der Altchemnitzer Straße kam es zu einem Brand. © Chempic Gegen 24 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Altchemnitzer Straße alarmiert. Dort war aus noch ungeklärter Ursache in einem leer stehendem Gebäude Müll in Brand geraten. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die Altchemnitzer Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Chempic