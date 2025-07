15.07.2025 12:53 711 Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Kaßberg: Essen in Denkmal-Haus angebrannt

Feuerwehreinsatz auf dem Chemnitzer Kaßberg: In einem Wohnhaus brannte am Montagabend Essen an.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Große Aufregung am späten Montagabend auf dem Chemnitzer Kaßberg! In einem Wohnhaus brannte Essen an. Alles in Kürze Feuerwehreinsatz im Chemnitzer Kaßberg

Essen in Denkmal-Haus angebrannt

Einsatzkräfte zur Barbarossastraße gerufen

Brand schnell unter Kontrolle gebracht

Im denkmalgeschützten "Majolika-Haus" brannte am Montagabend Essen an. Die Chemnitzer Feuerwehr rückte aus. © Haertelpress Feuerwehr und Polizei wurden gegen 22 Uhr zur Barbarossastraße auf dem Kaßberg gerufen. Im denkmalgeschützten "Majolika-Haus" wurde ein Brand gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Laut Polizei sei in einer Küche Essen angebrannt. Der Brand konnte demnach schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die kunstvolle Fassade des historischen Gebäudes wurde glücklicherweise auch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das "Majolika-Haus" wurde 1897/98 von Architekt und Bauunternehmer Reinhold Siebert errichtet. Die bunten Keramikfliesen, sogenannte Majolikas, machen das Gebäude zu einem der prächtigsten Zeugnisse des Jugendstils auf dem Kaßberg.

Titelfoto: Haertelpress