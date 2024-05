20.05.2024 16:08 1.920 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Nachbarn hörten Rauchmelder

Am Pfingstmontag hat es in Chemnitz in der Franz-Wiesner-Straße einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Von Lea Wunderlich

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Pfingstmontag in Chemnitz-Ebersdorf! Über eine Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zur Brandwohnung in der Franz-Wiesner-Straße. © Haertelpress Gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr in die Franz-Wiesner-Straße alarmiert. Hausbewohner hatten den Rauchmelder gehört, es entstand auch leichter Brandgeruch. Der Mieter der betroffenen Wohnung war nach ersten Informationen von vor Ort zu dem Zeitpunkt außer Haus, in der Wohnung befand sich noch ein Hund. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz an Chemnitzer Tankstelle: Was war da los? Über eine Drehleiter stiegen die Einsatzkräfte im 4. Obergeschoss durch das Fenster ein. Auf einer Herdplatte befand sich nach ersten Informationen eine Tüte, die vor sich hin schmorte. Der Brand wurde schnell gelöscht und die Wohnung gelüftet.

Titelfoto: Haertelpress