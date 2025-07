26.07.2025 14:00 8.112 Brand in Chemnitzer "Lost Place" ausgebrochen, Tatverdächtige gestellt

In einem verlassenen Gebäude an der Altchemnitzer Straße brach am Freitag ein Brand aus. Die Feuerwehr hatte die Lage glücklicherweise schnell im Griff.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Am Freitagabend musste die Feuerwehr zu einem verlassenen Gebäude in Chemnitz ausrücken. Wieder brannte es in einer Industriebrache.

Gegen 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem verlassenen Gebäude an der Altchemnitzer Straße gerufen. In einem Fahrstuhlschacht wurde Unrat angezündet. Schnell machten sich die Einsatzkräfte an die Löscharbeiten. Glücklicherweise konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnten mehrere Zeugen eine 35-jährige Deutsche festhalten, die sich innerhalb des Gebäudes aufgehalten haben soll. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Die Feuerwehr hatte den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle. Immer wieder kommt es zu Bränden in "Lost Places" in Chemnitz - vor Kurzem erst im ehemaligen "Germania"-Verwaltungsgebäude. Auch hier ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Erstmeldung: 25. Juli, 18.56 Uhr; letzte Aktualisierung: 26. Juli, 14 Uhr

