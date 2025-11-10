1.427
Kochabend geht schief! Zwei Männer lösen Küchenbrand in Chemnitz aus
Chemnitz - Dieser Kochabend ging gründlich schief! Zwei Männer (beide 24) lösten am Sonntagabend in Chemnitz einen Küchenbrand aus.
Gegen 19.15 Uhr drang schwarzer Rauch aus einem Mehrfamilienhaus an der Tschaikowskistraße. Die Feuerwehr rückte an, verlegte Schläuche und konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen.
Laut Polizei wurden die beiden Männer vor Ort behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. "Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro", so die Polizei.
Aktuell laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.
Auf der Tschaikowskistraße kam es aufgrund des Feuerwehreinsatzes zu Verkehrsbehinderungen.
