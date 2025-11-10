Kochabend geht schief! Zwei Männer lösen Küchenbrand in Chemnitz aus

Chemnitz - Dieser Kochabend ging gründlich schief! Zwei Männer (beide 24) lösten am Sonntagabend in Chemnitz einen Küchenbrand aus.

Feuerwehr und Polizei waren am Sonntagabend vor Ort: Die Einsatzkräfte hatten den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle. © Chempic

Gegen 19.15 Uhr drang schwarzer Rauch aus einem Mehrfamilienhaus an der Tschaikowskistraße. Die Feuerwehr rückte an, verlegte Schläuche und konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen.



Laut Polizei wurden die beiden Männer vor Ort behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. "Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro", so die Polizei.

