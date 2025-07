07.07.2025 20:50 998 Laubenbrand in Chemnitz: Weiteres Ausbreiten auf Waldstück kann verhindert werden

In der Chemnitzer Gartenanlage Am Kapellenberg brach am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Gartenlaube aus.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feueralarm in Chemnitz! Alles in Kürze Feuer in Chemnitz: Gartenlaube brennt

Waldbrand konnte verhindert werden

Gartenhäuschen brannte völlig aus

Keine Informationen über Sachschaden oder Verletzte

Polizei ermittelt Brandursache Mehr anzeigen In der Gartenanlage Am Kapellenberg fing eine Laube aus bisher noch ungeklärter Ursache Feuer. © Chempic Gegen 18.45 Uhr rückten die Feherwehrleute in die Gartenanlage Am Kapellenberg aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenlaube bereits lichterloh in Flammen. Zudem war das Feuer bereits teilweise auf den benachbarten Wald übergesprungen. Das Feuer konnte zum Glück schnell unter Kontrolle gebracht und somit auch ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Chemnitz Feuerwehreinsatz Lagerhalle in Chemnitz abgebrannt: Drei Einsatzkräfte verletzt Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Mülldeponie Das Gartenhäuschen brannte jedoch völlig aus. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. © Chempic Informationen über den entstandenen Sachschaden, verletzte Personen und zur Brandursache liegen noch keine vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Chempic (2)