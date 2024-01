01.01.2024 08:02 4.529 Millionenschaden nach Dachstuhlbrand in Chemnitzer Autohaus

Großeinsatz in einem Chemnitzer Autohaus: In der Neujahrsnacht stand dort die Werkstatt in Flammen, zehn Autos verbrannten.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in der Neujahrsnacht in Chemnitz. Zehn Autos waren nicht mehr zu retten und verbrannten in den Flammen. © Haertelpress Die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Chemnitz wurden gegen 2 Uhr in die Hofer Straße in Mittelbach gerufen. Ersten Informationen zufolge stand dort beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Gelände eines Autohauses der Dachstuhl der Werkstatt bereits im Vollbrand. Die Brandbekämpfung dauerte bis in die frühen Morgenstunden an. Anwohner aus den Nachbarhäusern wurden mit einem Bus der CVAG sicherheitshalber evakuiert. Chemnitz Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Chemnitz: Mehrere Bewohner bei Feuer verletzt Informationen über mögliche Verletzte liegen derzeit noch nicht vor. In der Werkstatt fielen dem Feuer unter anderem zehn Autos - darunter auch E-Autos - zum Opfer. Der entstandene Sachschaden geht in die Millionen. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr waren bis in die Morgenstunden im Einsatz. © Haertelpress Informationen zur Brandursache liegen noch keine vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Titelfoto: Haertelpress