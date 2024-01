Feuer-Drama in Chemnitzer Autohaus: "So einen schlimmen Brand hatten wir seit über 30 Jahren nicht"

Am Neujahrsmorgen brannte in Chemnitz-Mittelbach ein Autohaus. Ortsvorsteher Gunter Fix hatte so einen schlimmen Brand seit über 30 Jahren nicht erlebt.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Bei einem Großbrand im Autohaus Fugel in Chemnitz-Mittelbach entstand am Neujahrsmorgen ein Millionenschaden. Das große Feuerwerk zum Jahreswechsel war vorbei, als eine rote Flammenwolke in Mittelbach den Himmel färbte.

Von der Drehleiter aus pumpte die Feuerwehr Löschschaum in die brennende Werkstatthalle des Autohauses in Mittelbach. © Haertelpress Kurz vor halb zwei Uhr morgens wurde die Feuerwehr Chemnitz alarmiert. Unterstützt von fünf Freiwilligen Feuerwehren rückten insgesamt 88 Kameraden mit 24 Fahrzeugen an.

"Das Feuer war in der Werkstatt ausgebrochen, in der sich mehrere Fahrzeuge, darunter auch Elektrofahrzeuge, befanden", so Brandamtsrat Thomas Jacob (57), der den Einsatz leitete. "Brandmauern verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Reifenlager und die Verkaufsräume des Autohandels." Vor der Bekämpfung des Feuers musste eine Photovoltaikanlage auf dem Dach abgeschaltet werden. Chemnitz Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Chemnitz: Mehrere Bewohner bei Feuer verletzt Rund anderthalb Stunden dauerte es, bis ein Großteil des Brandes gelöscht war. Die Bewohner von zwei angrenzenden Wohnhäusern wurden währenddessen vorsorglich in einem Bus der CVAG untergebracht.

Brandamtsrat Thomas Jacob (57) war Einsatzleiter bei dem Großbrand. © Maik Börner

Das Technische Hilfswerkes bahnte mit schwerem Gerät den Weg zu versteckten Glutnestern. © Maik Börner

Silvesterrakete oder technischer Defekt? Brandursache weiterhin unklar

Die Werkstatt und die Autos darin wurden völlig zerstört. © Maik Börner Morgens löste eine zweite Schicht Feuerwehrleute die Kameraden ab und das Technische Hilfswerk rückte mit 30 Helfern und schwerer Technik an, um lockere Hallenteile abzureißen und das Löschen zu erleichtern. Auch Ortsvorsteher Gunter Fix (59, Freie Wähler) eilte herbei, um gegebenenfalls Hilfe zu organisieren: "Ich habe den Feuerschein von zu Hause aus gesehen. So einen schlimmen Brand hatten wir in Mittelbach seit über 30 Jahren nicht." Auch Mitarbeiter des Autohauses packten schon am Neujahrstag an und kehrten den Löschschaum aus dem Verkaufsraum. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Buttersäure-Attacke auf Weihnachtsmarkt! Ob eine Silvesterrakete, ein technischer Defekt oder etwas anderes das Feuer auslöste, war am gestrigen Montag noch unklar: "Die Brandermittlung wird erst am Dienstag erfolgen", so Bandamtsrat Jacob.

Eine Lagerhalle ging im Gewerbegebiet an der Chemnitzer Straße in Limbach in Flammen auf. © Andreas Kretschel