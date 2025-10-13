 4.170

Mitten in der Nacht: Feuerwehreinsatz in Chemnitzer Kfz-Werkstatt

Mitten in der Nacht brannte eine Kfz-Werkstatt in Chemnitz. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nun ermittelt die Polizei.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Wie konnte das passieren? In der Nacht auf Montag brannte eine Kfz-Werkstatt in Chemnitz. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen.

Mitten in der Nacht brannte im Chemnitzer Stadtteil Grüna eine Kfz-Werkstatt.
Mitten in der Nacht brannte im Chemnitzer Stadtteil Grüna eine Kfz-Werkstatt.  © Chempic

Gegen 3 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Autowerkstatt in der Straße "An der Wiesenmühle" im Stadtteil Grüna gerufen.

Dunkler Rauch drang aus dem Gebäude, die Fassade war teilweise verkohlt. Schnell begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten.

Die Einsatzkräfte hatten den Brand rasch unter Kontrolle, konnten das Ausbreiten der Flammen verhindern.

Chemnitz: Nach Explosion in Chemnitzer Wohnhaus: Das war die Ursache
Chemnitz Feuerwehreinsatz Nach Explosion in Chemnitzer Wohnhaus: Das war die Ursache

Laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe, heißt es.

Wie es zum Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Erstmeldung: 13. Oktober, 8.29 Uhr, zuletzt aktualisiert: 9.44 Uhr

Titelfoto: Chempic

Mehr zum Thema Chemnitz Feuerwehreinsatz: