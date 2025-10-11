 6.827

Teelicht löst Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Kaßberg aus

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr in Chemnitz zur Barbarossastraße gerufen.

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Freitagabend auf dem Kaßberg in Chemnitz!

Die Feuerwehr kam am Freitagabend in der Barbarossastraße zum Einsatz.  © Harry Härtel

Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Barbarossastraße alarmiert.

Dort war es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand gekommen.

"Vor Ort stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten fest, dass ein angezündetes Teelicht ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Küchengerät entzündet hatte", so die Polizei am Samstag.

Durch die Hitze wurde ein Küchenfensters beschädigt, der Bereich um den Brand war stark verrußt. Personen wurden nicht verletzt.

Die Brandwohnung ist weiterhin bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens liegt noch nicht vor.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

