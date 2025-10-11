Teelicht löst Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Kaßberg aus
Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Freitagabend auf dem Kaßberg in Chemnitz!
Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Barbarossastraße alarmiert.
Dort war es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand gekommen.
"Vor Ort stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten fest, dass ein angezündetes Teelicht ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Küchengerät entzündet hatte", so die Polizei am Samstag.
Durch die Hitze wurde ein Küchenfensters beschädigt, der Bereich um den Brand war stark verrußt. Personen wurden nicht verletzt.
Die Brandwohnung ist weiterhin bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens liegt noch nicht vor.
Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.
Erstmeldung: 11. Oktober, 8.47 Uhr, zuletzt aktualisiert: 11.18 Uhr
Titelfoto: Harry Härtel