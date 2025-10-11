Teelicht löst Feuerwehreinsatz auf Chemnitzer Kaßberg aus

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Freitagabend auf dem Kaßberg in Chemnitz !

Die Feuerwehr kam am Freitagabend in der Barbarossastraße zum Einsatz. © Harry Härtel

Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Barbarossastraße alarmiert.

Dort war es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand gekommen.

"Vor Ort stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten fest, dass ein angezündetes Teelicht ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Küchengerät entzündet hatte", so die Polizei am Samstag.

Durch die Hitze wurde ein Küchenfensters beschädigt, der Bereich um den Brand war stark verrußt. Personen wurden nicht verletzt.