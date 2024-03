03.03.2024 12:17 1.032 Wiese in Chemnitz-Altendorf in Flammen: Haben hier Kinder gezündelt?

Am Samstag musste die Feuerwehr in Chemnitz zu einem Wiesenbrand in die Straße Steinwiese ausrücken.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz-Altendorf musste die Feuerwehr am gestrigen Samstag wegen einer brennenden Wiese ausrücken. An der Straße Steinwiese kam es am Samstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa Gegen 15.30 Uhr brannte nahe einer Kleingartenanlage in der Straße Steinwiese eine Fläche von etwa 150 mal 100 Metern. Das Feuer griff noch auf eine Hecke über. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. Chemnitz Feuerwehreinsatz Anwohner nach verheerendem Feuer in Chemnitz: "Plötzlich wurde es hell draußen" "Zeugen waren auf drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen, aufmerksam geworden, die vom Brandort wegrannten und möglicherweise damit in Zusammenhang stehen", teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: David Inderlied/dpa