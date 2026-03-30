Wohnungsbrand auf Chemnitzer Sonnenberg: Polizei schnappt mutmaßlichen Brandstifter

Chemnitz - In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr in die Gießerstraße auf dem Chemnitzer Sonnenberg ausrücken. Dort war es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Brandstifter (35) vorläufig fest.

Aus den Fenstern der Brandwohnung drang Rauch. © Jan Härtel

Kurz vor 3.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, weil er Rauch bemerkte. Zwei Bewohner des Hauses hatten sich bereits bei Eintreffen der Polizei in Sicherheit gebracht. Polizisten brachten dann fünf weitere Bewohner ebenfalls ins Freie.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Wohnung. Anschließend gab es Entwarnung.



Doch wie kam es zum Brand? Die Polizei hatte schnell eine Spur: Ein 35-jähriger Tscheche soll das Feuer gelegt haben. Die Beamten nahmen ihn in der Nacht zum Sonntag vorläufig fest.



Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft kam der mutmaßliche Brandstifter wieder auf freien Fuß. "Gegen den 35-Jährigen wird weiterhin wegen schwerer Brandstiftung ermittelt", so ein Polizeisprecher.