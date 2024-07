11.07.2024 18:15 Wurde hier gezündelt? Feuerwehreinsatz in altem Industriegebäude in Chemnitz

In einem leerstehenden Industriegebäude an der Zwickauer Straße in Chemnitz brannte es am Donnerstag. War es Brandstiftung?

Von Julian Winkler

Chemnitz - Schon wieder ein Brand in einem leerstehenden Industriegebäude in Chemnitz! Am Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr zur Industriebrache in der Zwickauer Straße ausrücken. Die Feuerwehr löschte am Donnerstagnachmittag einen Brand in einer Industriebrache an der Zwickauer Straße. © Haertelpress Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr zum alten Industriegebäude in der Zwickauer Straße gerufen, das sich neben den Wanderer-Werken befindet. Aus den Fenstern stieg dunkler Rauch, die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell löschen. Die Zwickauer Straße musste wegen des Feuerwehreinsatzes kurzzeitig gesperrt werden. Wie es zum Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Fakt ist aber: Erst Ende Juni brannte es in dem leerstehenden Gebäude ebenfalls. Damals hatten Unbekannte Sperrmüll in mehreren Räumen angezündet. Die alte Wanderer-Fabrik und die umliegenden Industriegebäude stehen steht seit vielen Jahren leer. Das Gebäude verkommt immer mehr, wird auch öfter zur Zielscheibe von Vandalen.

